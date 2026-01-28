Incassano la tassa di soggiorno e non la versano le case vacanza del litorale sconosciute al fisco

Le case vacanza del litorale stanno vivendo un periodo difficile. Molte di queste strutture incassano la tassa di soggiorno senza versarla, facendo perdere soldi alle casse comunali. Le autorità hanno scoperto che alcune di queste strutture non comunicano affatto gli ospiti al sistema alloggiati web, altre invece evadono completamente le tasse. La mancanza di controlli e di misure di sicurezza rende difficile intervenire, e la situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

I controlli della finanza tra Ostia, Ostia Antica, Acilia e Casal Palocco. Per sette strutture è stata constatata l'omessa dichiarazione di redditi per un importo complessivo superiore ai 400 mila euro Misure di sicurezza assenti, mancata comunicazione degli ospiti al sistema alloggiati web ed evasione fiscale, in alcuni casi totale. Sono alcune delle irregolarità riscontrate dagli uomini della guardia di finanza di Roma che hanno svolto decine di controlli alle strutture ricettive extra alberghiere del litorale, a Ostia, Ostia Antica, Acilia e Casal Palocco. Per sette case vacanza è stata constatata l'omessa dichiarazione di redditi per un importo complessivo superiore ai 400 mila euro.

