Milano aumenta la tassa di soggiorno a 12euro a notte per gli hotel a 5 stelle | nuove tariffe in vigore dal 1° aprile 2026

Milano aumenta la tassa di soggiorno a 12 euro a notte per gli hotel a 5 stelle, con le nuove tariffe che entreranno in vigore dal 1° aprile 2026. La decisione arriva dopo le recenti “tariffe olimpiche” e rappresenta un ulteriore adeguamento delle imposte turistiche nella città, che già da tempo si confronta con un flusso di visitatori in crescita. La scelta di alzare i costi punta a finanziare meglio le infrastrutture e i servizi legati al turismo di lusso, mentre gli albergatori segnalano preoccupazioni per l’impatto sulla competitività. Un dettaglio che distingue questa modifica è la

Una nuova rimodulazione dopo le "tariffe olimpiche". La tassa di soggiorno a Milano cambia ancora. Dopo l'introduzione delle cosiddette "tariffe olimpiche" lo scorso 1° gennaio, la Giunta comunale ha approvato una nuova rimodulazione che entrerà in vigore dal 1° aprile 2026. Grazie alla Legge Finanziaria 2026, approvata a fine dicembre, Comune di Milano ha deciso di intervenire nuovamente sulle tariffe. La novità più rilevante riguarda gli hotel di lusso: per le strutture a cinque stelle l'imposta salirà fino a 12 euro a notte, mentre per gli alberghi a due stelle scenderà a 4 euro.