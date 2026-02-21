Chi è il nuovo compagno di Corinne Clery il misterioso Claudio Gentili | L’ho tenuto segreto per tre anni

Corinne Clery ha annunciato nella trasmissione “Storie al bivio” di aver nascosto per tre anni la relazione con Claudio Gentili. L’attrice francese ha spiegato di aver deciso di mantenere il segreto, anche per proteggere la vita privata. La coppia è stata vista insieme in alcune occasioni pubbliche, ma solo ora si conosce il nome del suo compagno. La scoperta ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Da Monica Setta nella trasmissione pomeridiana Storie al bivio, un mese fa, Corinne Clery si è presentata in studio per la prima volta con un nuovo compagno, c’era anche Claudio Gentili. L’imprenditore, ingegnere e maestro di fitness è il nuovo fidanzato dell’attrice e la loro relazione è sempre più seria. “Ci frequentiamo da tre anni” rivela Clery. Un fidanzamento lungo quanto basta per pensare al passo successivo. “Dopo il viaggio meraviglioso che abbiamo fatto a Parigi per Capodanno, – confida l’attrice – abbiamo pensato di sposarci”. Gentili, che resta silenzioso e emozionato per l’intera puntata, conferma e, anzi, rilancia con grande romanticismo: “Fosse per me, sposerei Corinne domani ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

