Atalanta elimina la Juve dalla Coppa Italia con tre reti di fila | risultato e dettagli dei gol

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e si prende la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. La partita si è giocata a Bergamo, con i bergamaschi che hanno dominato fin dall’inizio. Dopo un primo tempo intenso, l’Atalanta ha segnato tre reti di fila, lasciando i bianconeri senza reazioni nel secondo tempo. La Juventus rischia di uscire presto da questa competizione, mentre l’Atalanta sogna ancora in coppa.

Il 5 febbraio 2026, a Bergamo, l'Atalanta BC ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia con un 3-0 in una partita che ha visto il ritmo serrato del primo tempo, e il rilascio delle energie del secondo. La gara, condotta in condizioni meteorologiche avverse con una forte pioggia prevista, è andata a finire in un'esperienza di vittoria per la squadra di casa, che ha saputo mettere in pratica una strategia efficace, con tre gol realizzati in pochissima tempo. La Juventus, pur mostrando un approccio deciso e un buon livello di gioco, ha perso il controllo della partita dopo la trasformazione di un calci di rigore, causando l'eliminazione anticipata dalla competizione.

La Juventus perde 3-0 contro l’Atalanta e si ferma ai quarti di finale di Coppa Italia.

