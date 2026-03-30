COPPA ITALIA Feldi Eboli il sogno svanisce solo in finale | Volpi sconfitte dalla corazzata Meta Catania

Nella finale di coppa Italia di calcio a 5, la squadra di Feldi Eboli ha concluso il proprio percorso perdendo contro la squadra di Meta Catania. La partita si è disputata in un clima di grande intensità, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo fino all'ultimo minuto. La squadra di casa ha raggiunto la finale dopo aver eliminato avversari nelle gare precedenti, ma alla fine la vittoria è andata agli avversari.

Tempo di lettura: 4 minuti Ogni corsa ha un traguardo, ma non sempre è quello che avevi immaginato. A volte arrivi a un passo dalla vittoria, vedi il rettilineo finale, ma qualcosa cambia all’ultimo giro. La Feldi Eboli si ferma sul più bello, cedendo in finale contro la Meta Catania per 5-2 al termine di una battaglia intensa, combattuta fino all’ultimo metro. Feldinho aveva percorso tutta la pista con coraggio, superando ostacoli e avversari, arrivando fino al livello finale con la voglia di difendere il titolo. Ma in queste gare basta un dettaglio, una curva presa con un attimo di ritardo, per vedere sfumare tutto. Resta il cammino, resta la corsa, resta la consapevolezza di essere arrivati ancora una volta tra i migliori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - COPPA ITALIA/ Feldi Eboli, il sogno svanisce solo in finale: Volpi sconfitte dalla corazzata Meta Catania Articoli correlati Calcio a 5: Meta Catania, è tua la Coppa Italia! Battuta la Feldi Eboli in finaleLa Meta Catania alza le braccia al cielo all’interno del PalaPrometeo Estra di Ancona: i siciliani, già scudettati, si sono infatti aggiudicati la... Meta Catania sontuosa, batte Feldi Eboli e vince la Coppa ItaliaLa Meta Catania scrive un’altra pagina di storia e conquista la Coppa Italia di futsal. Approfondimenti e contenuti su Feldi Eboli Temi più discussi: La Covei Meta Catania alza la prima Coppa Italia: battuti i campioni della Feldi in uno strabordante PalaPrometeo Estra di Ancona. FOTOGALLERY; Meta Catania sontuosa, batte Feldi Eboli e vince la Coppa Italia; Calcio a 5: Meta Catania, è tua la Coppa Italia! Battuta la Feldi Eboli in finale; Calcio a 5 Coppa Italia Serie A. Meta Catania-Feldi Eboli la Finalissima [SEGUI LIVE]. La Covei Meta Catania alza la prima Coppa Italia: battuti i campioni della Feldi in uno strabordante PalaPrometeo Estra di Ancona. FOTOGALLERYI detentori del trofeo contro i bi-campioni d’Italia in carica. Feldi Eboli-Covei Meta Catania Bricocity si ritrovano di fronte a quasi tre mesi di distanza dalla finale di Supercoppa per contendersi ... divisionecalcioa5.it La Feldi Eboli perde in finale di Coppa ItaliaNon riesce la doppietta alla Feldi Eboli, che circa tre mesi dopo il successo in Supercoppa cede la Coppa Italia vinta lo scorso anno. La 40esima edizione della Coppa, giocata al PalaPrometeo Estra di ... infocilento.it La Meta Catania scrive la storia e conquista la sua prima Coppa Italia Ad Ancona i rossazzurri battono 5-2 la Feldi Eboli al termine di una finale spettacolare, dominata con qualità, ritmo e cinismo. Protagonista Musumeci con una doppietta, a segno anch - facebook.com facebook COPPA ITALIA CALCIO A 5, LA FELDI EBOLI SI ARRENDE AL CATANIA IN FINALE Ogni corsa ha un traguardo, ma non sempre è quello che avevi immaginato. A volte arrivi a un passo dalla... x.com