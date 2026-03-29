Meta Catania ha vinto la finale della Coppa Italia di futsal battendo 5-2 Feldi Eboli ad Ancona. La squadra rossazzurra ha dominato l’incontro, portando a casa il trofeo che mancava da tempo. Con questa vittoria, la formazione catanese ha conquistato il suo terzo titolo in tre anni, aggiungendo un’altra vittoria alla propria storia.

La Meta Catania scrive un’altra pagina di storia e conquista la Coppa Italia di futsal. Ad Ancona, i rossazzurri superano con un netto 5-2 la Feldi Eboli al termine di una finale intensa ma dominata, portando sotto l’Etna il trofeo che mancava e centrando il terzo titolo in tre anni. Protagonista assoluto il capitano Carmelo Musumeci, autore di una doppietta e leader trascinatore di una squadra compatta e determinata. A completare il tabellino le reti di Pulvirenti, Albertico e Podda, in una prestazione corale che conferma la solidità del gruppo guidato da Juanra e la crescita costante del club del presidente Enrico Musumeci. L’avvio è tutto di marca etnea: Pulvirenti sblocca il match di testa su assist del portiere Timm, autentico regista aggiunto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Meta Catania sontuosa, batte Feldi Eboli e vince la Coppa Italia

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