Calcio a 5 | Meta Catania è tua la Coppa Italia! Battuta la Feldi Eboli in finale

La Meta Catania ha vinto la finale della Coppa Italia di calcio a 5, battendo la Feldi Eboli con il punteggio di 5-2. La partita si è disputata al PalaPrometeo Estra di Ancona. I siciliani, già campioni italiani, hanno conquistato il trofeo per la prima volta nella loro storia. La squadra avversaria, detentrice del torneo, ha affrontato la sfida senza successo.

La Meta Catania alza le braccia al cielo all’interno del PalaPrometeo Estra di Ancona: i siciliani, già scudettati, si sono infatti aggiudicati la prima Coppa Italia di calcio a 5 della loro storia battendo in finale la Feldi Eboli, detentrice del torneo, con il punteggio conclusivo di 5-2. L’ultimo atto di questa Final Eight si apre su ritmi vertiginosi. L’involontario botta e risposta sull’asse Dalcin-Felipinho, con il primo a fare autogol nella propria porta nel tentativo di anticipare Pulvirenti, crea l’1-1 che viene scosso prima del riposo dall’acuto di Musumeci, che manda gli etnei al riposo sul 2-1. Nella ripresa il braciere dell’intensità non si spegne. 🔗 Leggi su Oasport.it

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