Presentata la Coppa Italia 2026 | corse in 17 Regioni e calendario sempre più ricco!

La Coppa Italia delle Regioni si prepara a tornare nel 2026 con una formula più ricca e coinvolgente. La gara si svolgerà in 17 Regioni, molto di più rispetto alle prime due edizioni, che avevano coinvolto solo quattro e undici territori. L’organizzazione punta a rendere l’evento sempre più centrale nel mondo del ciclismo, con nuove tappe e più squadre partecipanti. La strada è tracciata per un’edizione che promette di portare più emozioni e attenzione alle corse regionali.

La Coppa Italia delle Regioni si rilancia per il 2026 e sarà sempre più centrale nel panorama ciclistico, con l'organizzazione di nuove corse e di un numero sempre maggiori di realtà coinvolte nel progetto: la terza edizione dell'evento sarà protagonista in ben diciassette Regioni, un incremento importante rispetto alle quattro dell'esordio e alle undici dello scorso anno (all'appello ne mancano dunque soltanto tre). L'iniziativa, nata dall'alleanza tra la Lega del Ciclismo Professionistico e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, conferma il proprio valore istituzionale, sportivo e culturale.

