Capodanno pisano in Cattedrale il raggio di sole segna l’ingresso nel 2027

A Pisa, il Capodanno è stato celebrato con un corteo storico che ha attraversato il centro fino a piazza del Duomo. Alle ore dodici, nella Cattedrale, si è svolta la cerimonia del raggio di sole, che ha segnato simbolicamente l’ingresso nel 2027 secondo le tradizioni locali. La giornata ha visto partecipanti raccolti in un evento che combina storia e rituali religiosi.

Corteo storico dal centro fino a piazza del Duomo e cerimonia del raggio di sole nella Cattedrale: a mezzogiorno la città è entrata simbolicamente nel nuovo anno secondo lo stile pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capodanno pisano, in Cattedrale il raggio di sole segna l’ingresso nel 2027 Articoli correlati Domani è il Capodanno pisano: Pisa entra nel 2027PISA – Il Capodanno pisano del 25 marzo torna a trasformare il centro storico della città toscana in un palcoscenico di tradizione e identità. "Elisir di Capodanno"... Pisano. Il 2027 si festeggia al Verdi. Serata per la Fondazione ArpaAppuntamento il 25 marzo alle 20 al Teatro Verdi per celebrare il Capodanno pisano, una delle tradizioni storiche più importanti della città che... Capodanno 2026 a Milano, i controlli ai varchi d'accesso in piazza Duomo Contenuti utili per approfondire Capodanno pisano Temi più discussi: Capodanno in stile pisano, mercoledì 25 marzo Pisa entra nel 2027; Capodanno Pisano. Pisa entra nel 2027 - Pisa; Capodanno pisano, il programma di mercoledì 25 marzo. La città entra nel 2027; Domani è il Capodanno pisano: Pisa entra nel 2027. Capodanno Pisano, presentato il programma completoPisa si prepara a entrare nel 2027. Come ogni anno il 25 marzo si celebra il Capodanno in stile pisano e, dunque, secondo la tradizione Pisa anticiperà di ... gonews.it Gli Infioratori di Fucecchio ospiti al Capodanno PisanoRealizzato un quadro di infiorata all'interno della chiesa di Santa Maria della Spina. Il quadro resterà visitabile fino a giovedì 26 ... gonews.it Buon Capodanno Pisano! STORIA: Fino al XVIII secolo, nelle varie città che componevano il Granducato di Toscana, erano in vigore diversi calendari, i quali avevano ognuno le loro regole, a seconda delle usanze e delle tradizioni dei vari centri abitati. Qu - facebook.com facebook Domani è il #Capodanno pisano: #Pisa entra nel #2027 x.com