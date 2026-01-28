A Macfrut 2026 anche sostenibilità e innovazione della risorsa idrica con ' Acqua Campus'

Alla fiera Macfrut 2026 torna il progetto 'Acqua Campus', che punta a promuovere un uso più sostenibile e innovativo dell'acqua nel settore agricolo. La collaborazione tra l’evento e il progetto si rinnova, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle tecniche di gestione più efficaci e rispettose delle risorse idriche.

In Fiera sarà presente un'area sperimentale interattiva di oltre 1000 metri quadrati che ospiterà i più moderni ed efficienti sistemi d'irrigazione Si rinnova il sodalizio tra Macfrut e Acqua Campus. Protagonista la risorsa acqua nel segno di una gestione sostenibile e innovativa. Appuntamento nell'area Pre Harvest da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026 al Rimini Expo Centre, dove si potranno "toccare con mano" le principali novità su ricerca ed innovazione tecnologica in pieno campo: dalle soluzioni sul risparmio idrico ed energetico ai servizi ecosistemici, da Irriframe all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, dalle dimostrazioni in campo dal vivo ai tour guidati con sessioni di approfondimento.

