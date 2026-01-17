Controlli sulla raccolta differenziata | arrivano i ' bollini' e gli accertamenti della polizia municipale

In occasione della giornata dedicata alla raccolta dell’indifferenziato a Francolise, si sono verificati diversi casi di conferimenti non conformi alle norme sulla raccolta differenziata. Per favorire una maggiore attenzione e correttezza, arriveranno i ‘bollini’ e gli accertamenti della polizia municipale, al fine di garantire il rispetto delle regole e migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio.

Oggi (17 gennaio) a Francolise, nella giornata dedicata alla raccolta dell’indifferenziato, sono stati riscontrati numerosi conferimenti non conformi alle regole della differenziata. Gli operatori ecologici, nello svolgimento del loro lavoro, hanno apposto sulle buste con rifiuti irregolari il bollino di segnalazione, come previsto dalle procedure. A seguito di tali segnalazioni, la polizia municipale ha proceduto con le necessarie verifiche presso le abitazioni interessate, al fine di accertare le responsabilità e richiamare al rispetto delle regole vigenti. “Si ribadisce - fanno sapere dall'amministrazione comunale - che sul corretto conferimento dei rifiuti non si faranno sconti. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Salerno, arrivano le "e-bike" per i controlli della Polizia Municipale Leggi anche: Avella, i controlli della Polizia municipale sugli autobus La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Abbandono dei rifiuti, prime sei multe da mille euro a Signa; Buttigliera mette la lente sui rifiuti: arrivano gli ispettori ambientali; Raccolta rifiuti, la polemica: Le scelte sbagliate non ricadano sui cittadini; L’igiene urbana a Monza. Differenziata sopra il 70%. Furbetti dei rifiuti, è allarme. Controlli per la differenziata: pugno duro dell'amministrazione - Agenti di polizia municipale e il personale addetto alla raccolta impegnati a verificare il corretto conferimento dei rifiuti ... casertanews.it

Nocera Inferiore, controlli sulla raccolta differenziata: multe ai trasgressori - Nel corso dei controlli sono state elevate numerose sanzioni nei confronti dei cittadini risultati non in regola. agro24.it

Raccolta differenziata, arrivano i distributori automatici di sacchetti. Ne nasceranno sette in città - La raccolta differenziata a Trento ha toccato l'84% e, a partire da marzo, il ritiro dei sacchetti per i rifiuti potrà avvenire in totale "autonomia", grazie all'installazione di 7 distributor ... ildolomiti.it

LabTv. . Raccolta differenziata e abbandono dei rifiuti, scatta la linea dura a Benevento. Asia e Comune annunciano l’intensificazione dei controlli sul territorio per contrastare le irregolarità e sanzionare i comportamenti scorretti. La città, che negli ultimi anni h - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.