Controlli nel Parco delle Groane | 106 persone identificate tra Cogliate Misinto e Lazzate

La scorsa settimana, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari nel Parco delle Groane, concentrandosi nei comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate. Durante l’operazione sono state identificate 106 persone e controllati diversi veicoli. Le attività sono state svolte in risposta a segnalazioni riguardanti fenomeni di degrado e spaccio nella zona.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Quintali di droga dal Marocco a Milano passando dalla Spagna, la Guardia di Finanza arresta. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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