Maxi controlli nell' area delle Groane | identificate oltre 100 persone

Maxi operazione nelle Groane questa mattina. Circa 20 agenti di polizia, tra polizia di Stato e polizie locali di Barlassina, Seveso e Lentate sul Seveso, hanno fatto controlli a tappeto. Hanno identificato oltre 100 persone, tra cui 12 cittadini extracomunitari regolari. Durante i controlli, sono stati fermati e verificati 75 veicoli. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza e a monitorare la situazione locale.

Maxi controlli nell'area delle Groane: 20 agenti impiegati (tra polizia di Stato e polizie locali di Barlassina, Seveso e Lentate sul Seveso); 109 persone identificate (tra cui 12 cittadini extracomunitari regolari sul territorio); e 75 veicoli controllati.Sono questi i numeri del servizio.

