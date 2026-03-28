Durante controlli eseguiti dai carabinieri in un ristorante e in una pizzeria di Terracina, sono state riscontrate diverse irregolarità e violazioni delle normative vigenti. Le verifiche hanno portato all’applicazione di sanzioni per un totale superiore a 7.000 euro. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle specifiche infrazioni o sui provvedimenti adottati.

Ispezioni dei carabinieri, con il personale del Nil e del Nas, nelle due attività di Terracina per la tutela della sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro Irregolarità e violazioni, che hanno portato a sanzioni per oltre 7mila euro, sono emerse nel corso dei controlli dei carabinieri in un ristorante in una pizzeria di Terracina. L’attività, finalizzata alla tutela della sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro, è stata condotta dai militari della locale Stazione con la collaborazione del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina. Come detto, i controlli hanno interessato una... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Controlli in un ristorante e in una pizzeria: irregolarità e violazioni. Multe per 7mila euro

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