Effetto Crans-Montana | controlli a tappeto nei locali di Bardonecchia denunce e sospensione di un' attività
A causa di un’irregolarità riscontrata a Crans-Montana, i carabinieri di Bardonecchia hanno eseguito controlli approfonditi in due locali della zona. Durante le verifiche, sono state identificate situazioni di irregolarità: in uno di questi, circa cinquanta clienti ballavano senza la licenza di pubblico spettacolo, mentre nell’altro il registro delle verifiche preventive risultava completamente vuoto.
In un locale circa una cinquantina di clienti ballavano spensierati in assenza della licenza di pubblico spettacolo per la serata; nell'altro il registro che attesta tutte le verifiche obbligatorie che vanno effettuate prima che abbia luogo un evento, era bianco. Questo l'epilogo di giornate di controlli amministrativi all'interno di locali pubblici, da parte della polizia di Stato con il supporto della polizia locale, effettuati nel Comune di Bardonecchia, in Regione Molino. Tra i tanti controlli effettuati, gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino si sono soffermati a lungo all'interno di un locale, dove si stava svolgendo uno spettacolo.
