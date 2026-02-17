Effetto Crans-Montana | controlli a tappeto nei locali di Bardonecchia denunce e sospensione di un' attività

A causa di un’irregolarità riscontrata a Crans-Montana, i carabinieri di Bardonecchia hanno eseguito controlli approfonditi in due locali della zona. Durante le verifiche, sono state identificate situazioni di irregolarità: in uno di questi, circa cinquanta clienti ballavano senza la licenza di pubblico spettacolo, mentre nell’altro il registro delle verifiche preventive risultava completamente vuoto.

Crans Montana e prevenzione. Controlli a tappeto nei locali: "Ma prima colpire gli abusivi"Dopo il dramma di Crans Montana, le autorità di Pisa annunciano un giro di vite sui controlli nei locali pubblici.

Effetto Crans-Montana, controlli nei locali di Bergamo: a preoccupare è l’abuso di drogaLa polizia di Bergamo ha avviato controlli più stringenti nei locali della città.

