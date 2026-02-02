Polizia municipale intensifica controlli | autovelox e Scout attivi fino all’8 febbraio

La Polizia municipale di Messina ha rafforzato i controlli sulla strada. Da oggi, lunedì 2 febbraio, fino a domenica 8 febbraio, gli agenti sono in azione con autovelox e Scout per verificare il rispetto delle regole. La città si prepara a un’altra settimana di controlli intensi, con l’obiettivo di garantire più sicurezza agli automobilisti e ai pedoni.

Sicurezza stradale al centro dell'azione del Corpo municipale: monitoraggi su velocità e divieti di sosta previsti in varie zone cittadine, con raccomandazioni agli automobilisti La Polizia municipale di Messina ha disposto una nuova settimana di controlli sulla circolazione stradale, attivi da oggi, lunedì 2 febbraio, fino a domenica 8 febbraio 2026. L'iniziativa rientra nelle attività preventive volte a ridurre incidenti e garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie della città. Gli agenti utilizzeranno strumenti tecnologici diversi: gli autovelox per rilevare la velocità e il dispositivo Scout per monitorare le infrazioni relative ai divieti di sosta.

