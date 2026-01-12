Controlli intensificati autovelox e Scout in azione fino al 18 gennaio | ecco dove

Dal 12 al 18 gennaio 2026, il Comando della Polizia municipale di Messina intensifica i controlli su strade principali, utilizzando autovelox e Scout. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale, prevenendo incidenti e tutelando utenti della strada. Le verifiche riguarderanno diverse zone della città, assicurando un monitoraggio continuo e puntuale delle principali vie urbane.

Da oggi, lunedì 12 gennaio, e fino a domenica 18 gennaio 2026, il Comando della Polizia municipale di Messina intensifica i controlli lungo le principali vie urbane, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni.I servizi previsti prevedono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

