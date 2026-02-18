I controlli – Controlli della Finanza a Gallarate sui prodotti di carnevale

Carnevale Sotto Sottosopra: La Finanza Sequestra Migliaia di Giocattoli Non Sicuri nel Varesotto. Un’operazione a tappeto della Guardia di Finanza ha svelato un allarmante giro di prodotti per il Carnevale non conformi alle normative di sicurezza nei comuni di Gallarate e Busto Arsizio, in provincia di Varese. Circa duemila articoli, potenzialmente pericolosi soprattutto per i bambini, sono stati sequestrati, con sanzioni che potrebbero arrivare a 20mila euro per i commercianti coinvolti. L’intervento mira a tutelare i consumatori e a garantire una concorrenza leale nel settore. Un Mercato Sotto Controllo: L’Allarme sulla Sicurezza dei Giocattoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Controlli della finanza in un negozio del Vco: sequestrati 13mila prodotti (anche di carnevale) non sicuri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Continuano i controlli della Polizia Locale: sequestrate armi improprie; Fisco, dai controlli ai chiarimenti ecco come cambia l’agenzia delle Entrate; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Controlli della Polizia Locale nell’area dello stadio, individuati 5 parcheggiatori abusivi.

Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della velocità sino a domenica 22Quando e come le sanzioni degli autovelox fissi sono contestabili. I limiti di velocità su strade e autostrade, multe e taglio dei punti patente per chi non li rispetta ... ilgiorno.it

Continuano i controlli straordinari: identificate 242 persone e 6 esercizi pubbliciSono stati controllati alcuni esercizi pubblici nella zona del centro cittadino e nella zona di Viale Dante e di Piazzale Marconi. Complessivamente, sono state identificate 242 persone di cui circa 67 ... ilpiacenza.it

Controlli antidroga della Guardia di Finanza a Erba, sequestrati 30 grammi di hashish. facebook

Controlli della Finanza: sequestrati oltre 1200 articoli di Carnevale non sicuri - x.com