Bonifici ai parenti quando scatta il rischio di controlli fiscali e segnalazioni antiriciclaggio

I bonifici tra parenti non sono soggetti a limiti di importo, ma in determinate circostanze possono attirare l’attenzione delle autorità fiscali. L’Agenzia delle Entrate può avviare controlli e segnalazioni antiriciclaggio qualora le operazioni risultino sospette o presentino anomalie. È importante conoscere le normative per effettuare trasferimenti in modo consapevole, evitando possibili rischi e sanzioni.

La legge non pone limiti agli importi che possono essere trasferiti tramite bonifico a un parente. In alcuni casi un'operazione di questo tipo può però aprire la strada a controlli fiscali da parte dell' Agenzia delle Entrate può effettuare e far scattare obblighi antiriciclaggio. Quando vengono trasferiti importi tra un familiare e l'altro sono tre i rischi che si possono concretizzare e che è necessario tenere bene a mente nel momento in cui si procede: la presunzione di reddito non dichiarato, una donazione di non modico valore e la segnalazione antiriciclaggio. Presunzione di reddito non dichiarato.

