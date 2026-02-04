La Guardia di Finanza ha fermato un giovane nel Rione Libertà di Benevento e gli ha trovato in tasca dell’hashish. L’intervento è avvenuto nel corso di un normale controllo e, a seguito della perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di droga. La polizia ha sequestrato la sostanza e sta approfondendo il caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato fermato al Rione Libertà durante un controllo della Guardia di Finanza e trovato in possesso di sostanza stupefacente. Per un giovane beneventano è scattata la contestazione di un illecito amministrativo con il sequestro della droga. Il controllo è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo il fermo, il giovane è stato sottoposto a perquisizione e successivamente condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Nel corso delle verifiche è stata rinvenuta una modica quantità di hashish, pari a circa 0,30 grammi, ed è stata sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, controlli antidroga al Rione Libertà: giovane trovato con hashish

Approfondimenti su Benevento Rione Libertà

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Benevento Rione Libertà

Argomenti discussi: Controlli antidroga dei Carabinieri a Enna: 12 giovani segnalati per uso personale; Benevento, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce, sequestri e patenti ritirate - Punto!; Avellino e hinterland, controlli rafforzati dei Carabinieri: denunce, sequestri e sanzioni - Punto!.

Controlli antidroga in carcere: il sequestro grazie al fiuto del cane TysonOperazione anti-droga nella casa circondariale De Angelis di Arienzo, in provincia di Caserta. Gli agenti della polizia penitenziaria, supportati dal distaccamento cinofili di Benevento, hanno ... ilmattino.it

Controlli antidroga nelle aree boschive: arresti, sequestri e bivacchi smantellatiOltre ai Carabinieri della Compagnia di Empoli, hanno preso parte ai controlli anche i Cacciatori Puglia, il 6° Battaglione Toscana (compreso personale delle Squadre di Intervento Operativo), il ... 055firenze.it

VIA LUIGI PALMIERI EURO 50.000,00 75 mq 2 1 Rione Libertà - Adiacente Via Napoli proponiamo in vendita al primo piano luminoso appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camera da letto e wc. La zona è una delle più servite - facebook.com facebook

Bari, alla macchinetta automatica h24 del rione Libertà le birre erogate senza bisogno di documento x.com