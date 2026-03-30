La Guardia di Finanza di Benevento ha avviato controlli sui distributori di carburante nella provincia, concentrandosi sulla trasparenza dei prezzi praticati ai consumatori. L’operazione ha coinvolto diverse stazioni di servizio e ha portato all’emissione di sanzioni per eventuali irregolarità riscontrate durante le verifiche. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia volta a monitorare il rispetto delle norme in materia di prezzi al consumo.

Tempo di lettura: 2 minuti In relazione all’intensificazione degli interventi in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno effettuato un’azione di controllo su Benevento e provincia. In particolare, militari del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno eseguito mirate attività ispettive, sulla base di analisi di rischio elaborate dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, nei confronti di alcuni impianti di rifornimento carburante all’esito delle quali sono emerse alcune irregolarità. A Benevento, i militari del Gruppo sono stati supportati dagli agenti della Polizia Locale del capoluogo sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli ai distributori di carburante: sanzioni della Guardia di Finanza

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