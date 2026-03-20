La Guardia di Finanza ha avviato controlli presso alcuni distributori di benzina che non hanno ridotto i prezzi nonostante le richieste ufficiali. Le verifiche riguardano specificamente punti vendita in diverse zone del paese, dove sono stati riscontrati eventuali irregolarità nelle tariffe applicate ai clienti. Le ispezioni sono in corso per accertare eventuali violazioni delle norme sulla trasparenza dei prezzi.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit, ndr), su indicazione dei ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha trasmesso alla guardia di finanza la lista dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise disposto dal Governo, con l'indicazione delle potenziali e più significative anomalie rilevate. I controlli sono già operativi su tutto il territorio nazionale e interessano sia la rete stradale che quella autostradale, oltre all'intera filiera. Lo scopo è verificare eventuali scostamenti ingiustificati tra i prezzi alla pompa e l'andamento delle quotazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Benzina, verifica delle Guardia di Finanza ai distributori che non hanno abbassato i prezzi

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