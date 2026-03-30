Nella zona di Pianura – Soccavo, i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo che ha portato al sequestro di armi e droga. Durante l’operazione sono state segnalate due persone per uso personale di sostanze stupefacenti e altre due denunciate per diversi reati. Inoltre, è stato arrestato un individuo.

Servizio di alto impatto per i carabinieri nella zona di Pianura – Soccavo. Due le persone segnalate per uso personale di droga, due le persone denunciate e un arresto. Denunciato, in particolare, un 54enne che, dopo essersi rifiutato di sottoporti all’alcool test, è stato trovato in possesso di un coltello di 21 centimetri. Stesso epilogo per un 57enne denunciato per porto abusivo di armi. Addosso aveva un coltello a scatto di 17 centimetri. A finire in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio è un 35enne, già noto alle forze dell’ordine. Controllato, è stato trovato in possesso di 53 dosi di droga tra marijuana e hashish per un totale di 110 grammi circa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Controlli a tappeto: sequestrate armi e droga, un arresto

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