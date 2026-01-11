Controlli a tappeto allo Zen di Palermo | armi e droga sequestrate dai carabinieri

Nel quartiere Zen di Palermo, i carabinieri hanno avviato controlli approfonditi, sequestrando armi e droga. L’operazione, condotta dalla compagnia di San Lorenzo con il supporto di unità specializzate, è stata una risposta ai recenti episodi di violenza. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori situazioni di rischio nel quartiere.

Operazione delle forze dell'ordine dopo i recenti episodi di violenza. Nel quartiere Zen di Palermo è scattata una vasta operazione di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo, supportati dal nucleo operativo, dal radiomobile, dal nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e dal 9° nucleo elicotteri. L'attività si inserisce in un piano di prevenzione e contrasto alla criminalità, intensificato in seguito ai recenti fatti violenti registrati nella zona. Trovata una pistola con matricola abrasa e munizioni. Durante le perquisizioni nei padiglioni di via Rocky Marciano, grazie al contributo dei cani antidroga e anti-esplosivo, i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 8, con matricola abrasa, completa di caricatore contenente quattro munizioni.

Leggi anche: **Palermo: controlli interforze allo Zen, si cercano armi e droga**

