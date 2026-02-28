Vignola controlli a tappeto nella notte | un arresto per stalking e una denuncia per droga

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli approfonditi nell’area del Panaro, con particolare attenzione a Vignola. Durante l’operazione è stato arrestato un uomo per stalking e una persona è stata denunciata per possesso di droga. L’attività si è concentrata su verifiche di routine e controlli mirati sul territorio.

Un'importante operazione di controllo del territorio, condotta tra la serata del 27 e la notte del 28 febbraio, ha portato a risultati significativi nell'area del Panaro, con un'attenzione particolare concentrata sul comune di Vignola. L'operazione, disposta e diretta dalla locale Tenenza dei.