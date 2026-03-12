Palosco e Bolgare controlli rafforzati | 12 patenti ritirate e 20 veicoli sequestrati

Le forze di polizia di Palosco e Bolgare hanno intensificato i controlli sulle strade e nelle aree urbane dei due Comuni. Durante le operazioni sono state ritirate 12 patenti e sequestrati 20 veicoli. La collaborazione tra i reparti, attiva da più di vent'anni grazie a una convenzione, ha visto un aumento delle attività di pattugliamento sul territorio.

Controlli più intensi sulle strade e nelle aree urbane bei Comuni di Palosco e Bolgare. Le polizie locali hanno infatti rafforzato l'attività di pattugliamento sul territorio, proseguendo una collaborazione che dura da oltre vent'anni e che si basa su una convenzione tra i due comandi. L'intesa consente di coordinare servizi, posti di controllo e interventi mirati con l'obiettivo di aumentare la presenza degli agenti e migliorare la sicurezza nelle due comunità. Negli ultimi giorni sono stati organizzati diversi controlli esterni, con pattuglie impegnate nella verifica del rispetto del Codice della Strada e nel monitoraggio dei veicoli in transito.