La squadra ha annunciato un contratto rinnovato fino al 2030, con un valore di 18 milioni di euro. La firma è stata ufficializzata durante la pausa del campionato, mantenendo attivo il calciomercato. La notizia è stata comunicata dalla società, che si dice soddisfatta dell’accordo raggiunto. La decisione interessa soprattutto la gestione del calciomercato e la pianificazione futura della squadra.

di Patrizio Trecca Il campionato si è fermato ma non certo il calciomercato. Alla Cortinassa hanno motivo di gioire grazie a un nuovo accordo: firma fino al 2030. Mentre il calendario dei campionati nazionali osserva il consueto turno di riposo per lasciare spazio agli impegni delle selezioni internazionali, le stanze del potere della Continassa ribollono di un’attività febbrile che non conosce pause. Marco Ottolini e Damien Comolli sono già immersi nelle dinamiche di una sessione estiva che, per la Juve, si preannuncia come l’ennesimo crocevia della propria storia recente. Non è un mistero, infatti, che l’organico bianconero andrà incontro a una profonda ristrutturazione, volta a correggere le asimmetrie tecniche e caratteriali emerse durante questa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Contratto fino al 2030, alla Juve fanno festa: colpo da 18 milioni

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