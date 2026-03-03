La FP CGIL di Salerno ha scritto al Commissario Straordinario chiedendo di trasformare i contratti dei 56 Istruttori di Vigilanza della Polizia Municipale in contratti a tempo pieno. La richiesta riguarda i dipendenti attualmente assunti con contratti part-time o a tempo determinato. La questione riguarda la modifica delle condizioni di lavoro di questi operatori.

La FP CGIL di Salerno ha inviato una nota ufficiale al Commissario Straordinario per chiedere la trasformazione dei contratti degli Istruttori di Vigilanza in servizio presso la Polizia Municipale. Secondo quanto evidenziato dal sindacato, dopo l’ultimo concorso pubblico l’Amministrazione ha proceduto all’assunzione di 56 operatori a tempo indeterminato, ma con regime part-time. Una scelta che, viene sottolineato, oggi non risulterebbe più in linea con le responsabilità affidate al Corpo e con la complessità del contesto urbano cittadino. La richiesta della FP CGIL: trasformare i contratti. Il Segretario Generale Capezzuto e la RSU, osservano che la permanenza in un regime contrattuale limitato a tre giorni a settimana non consentirebbe all’ Amministrazione di utilizzare il servizio nella sua piena capacità operativa. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Polizia municipale di Salerno, FP CGIL: “Trasformare in full-time i contratti dei 56 assunti”

Leggi anche: Lavoro specializzato e contratti full-time: Fiocchi Munizioni assume

Fontana di Trevi, il Comune risponde alla Cgil: "Lavoratori assunti con contratti conformi"“Il personale impiegato alla Fontana di Trevi è stato regolamente assunto con contratti conformi alla norma”.

Tutti gli aggiornamenti su Polizia municipale

Temi più discussi: Centro storico: la Polizia di Stato smantella organizzazione dedita a prostituzione e spaccio di stupefacenti; Sicurezza a Salerno, l'affondo del Campo largo: Basta propaganda, serve responsabilità; Salerno, rete di prostituzione e droga: arrestato il regista, così fissava regole e pagamenti; Salerno, abusivo aggredisce la municipale.

Polizia municipale Salerno, Fp Cgil: trasformare in full-time i contratti dei 56 assuntiStampaLa FP CGIL di Salerno ha trasmesso una nota ufficiale al Commissario Straordinario riguardante la trasformazione dei contratti degli Istruttori di Vigilanza in servizio presso la Polizia Municip ... salernonotizie.it

Salerno: chiede soldi per il parcheggio e tenta di aggredire la Municipale. DenunciatoE’ stata denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 33enne dell’Est Europa. ondanews.it

Polizia municipale Salerno, Fp Cgil: trasformare in full-time i contratti dei 56 assunti - facebook.com facebook

#Salvini: “Taser alla polizia municipale di Firenze e Cpr in tutte le regioni”. x.com