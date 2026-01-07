Incidente polizia locale Cgil e Csa | Maggiori tutele per la sicurezza degli agenti

Dopo l'incidente tra un'auto della polizia locale di Latina e le agenti coinvolte, Cgil e Csa chiedono maggiori tutele per la sicurezza degli agenti. Le organizzazioni sindacali esprimono solidarietà alle due agenti ferite e sottolineano l'importanza di interventi concreti per prevenire incidenti e garantire condizioni di lavoro più sicure. La sicurezza degli operatori resta prioritaria per tutelare il loro ruolo e le attività di servizio.

Dopo l'incidente di ieri tra viale Kennedy e via Vespucci, che ha visto coinvolta un'auto della polizia municipale di Latina, la Cgil Fp Frosinone Latina e la Csa Ral intervengono per esprimere solidarietà alle due agenti ferite e chiedere una tutela maggiore per la sicurezza operativa.

