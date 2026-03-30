In Sicilia, è attivo un numero verde gratuito dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. L’iniziativa è promossa dalla Regione e dall’Ufficio scolastico regionale, con l’obiettivo di sensibilizzare e offrire supporto alle vittime dei fenomeni. La campagna si rivolge principalmente agli studenti e alle loro famiglie, integrandosi con le attività di educazione nelle scuole.

L'iniziativa della Regione per arginare un fenomeno abbastanza diffuso e mantenere la vicinanza a bambini, adolescenti e adulti Prosegue l’azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nell’isola. «Negli ultimi due anni il progetto “1nessuno100giga" - afferma l’assessore Mimmo Turano - ha coinvolto migliaia di studenti, docenti e genitori con reti di protezione, campagne di sensibilizzazione e supporto alle famiglie. Azioni come queste nelle scuole rappresentano un caposaldo essenziale per prevenire il fenomeno del bullismo, che oggi dalla dimensione circoscritta al contesto scolastico sconfina, anche attraverso i social media, in rete assumendo una dimensione ancora più pericolosa per chi ne è vittima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Contrasto a cyberbullismo e bullismo, in Sicilia attivo il numero verde gratuito

Articoli correlati

In Sicilia è attivo un nuovo numero verde contro bullismoProsegue l’azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni...

Attivo il numero verde contro bullismo, Turano ai giovani: "Non chiudetevi in voi stessi, chiedete aiuto"Prosegue l’azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni...

Una selezione di notizie su Contrasto a cyberbullismo e bullismo in...

Temi più discussi: Scuola, fake news e cyberbullismo: la nuova frontiera dell’educazione civica; Guerra a bullismo e cyberbullismo: Carbonia in prima fila; A Catania torna Navigare sicuri, polizia e Asp contro bullismo e cyberbullismo; FORLIMPOPOLI: Bullismo e cyberbullismo, il docufilm 'Diario Senza Tempo'.

A Catania torna Navigare sicuri, polizia e Asp contro bullismo e cyberbullismoL’incontro sarà rivolto a circa 250 alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria ... cataniatoday.it

Educhiamo al Rispetto, alla Reggia di Caserta nuovo appuntamento contro bullismo e cyberbullismoScopri tutti i dettagli riguardo Educhiamo al Rispetto, alla Reggia di Caserta nuovo appuntamento contro bullismo e cyberbullismo . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

#GdiF #Napoli: contrasto ai reati ambientali in collaborazione con Agenzia Dogane e Monopoli-ADM. Sequestrati oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere - facebook.com facebook

Il benessere della società e quell'antico contrasto tra il profitto e il diritto x.com