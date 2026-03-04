Conto termico 3.0 sospeso dopo 3 giorni | richiesti 1,3 miliardi su 900 milioni soprattutto dai piccoli Comuni

Il portale del Conto Termico 3.0 è stato sospeso dopo soli tre giorni dall'apertura. In questa fase, sono state presentate richieste per circa 1,3 miliardi di euro, superando di gran lunga i 900 milioni di euro previsti. La maggior parte delle richieste proviene da piccoli Comuni, che hanno manifestato grande interesse per l'incentivo statale. La sospensione ha interrotto immediatamente le procedure di accesso ai fondi.

È durato pochissimo. Il portale del Conto Termico 3.0, lo strumento statale pensato per incentivare la produzione di calore da fonti rinnovabili e la riduzione del fabbisogno termico degli edifici, è stato sospeso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il 3 marzo 2026, a meno di una settimana dalla sua apertura. La causa è tanto semplice quanto clamorosa: le richieste di incentivo hanno già superato il budget annuale a disposizione. In pochi giorni dall'attivazione del portale, sono arrivate 3.333 domande per un valore complessivo di quasi 1,3 miliardi di euro. Il problema? La dotazione annuale prevista dal Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025 è di soli 900 milioni di euro, 500 milioni destinati a privati e imprese, 400 milioni riservati alla pubblica amministrazione.