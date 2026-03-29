Dopo il disaccordo tra il governo e Confindustria riguardo al taglio del 65% dei residui crediti fiscali previsti da Transizione 5.0, il governo ha convocato le imprese presso il Ministero delle imprese e del turismo il primo aprile. La riunione si svolge a seguito delle tensioni sulla gestione degli incentivi e delle risposte ufficiali in merito alle modifiche apportate alla misura.

All’indomani dello strappo con Confindustria sul taglio del 65% – a sorpresa – dei residui crediti fiscali previsti da Transizione 5.0, il governo convoca le imprese per discuterne. Il tavolo si terrà al ministero delle Imprese mercoledì primo aprile. La convocazione è arrivata dallo stesso Mimit, d’intesa con il ministero dell’Economia e con il ministero per gli Affari europei e del Pnrr, ovvero dai tre rappresentanti dell’esecutivo, Adolfo Urso, Giancarlo Giorgetti e Tommaso Foti. Gli stessi che a fine 2025 avevano rassicurato a più riprese gli imprenditori sul tema. Il confronto, invocato a gran voce dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, verterà su quella che le imprese hanno definito una misura “molto penalizzante” e tale da “ minare la fiducia verso le istituzioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo lo strappo sugli incentivi di Transizione 5.0, il governo convoca le imprese al Mimit per il primo aprile

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