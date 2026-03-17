Uno sguardo tra stelle e pianeti Scopriamo i segreti dell’universo

Un’osservazione del cielo invernale di gennaio: sotto una cupola luminosa, si svelano pianeti e galassie, mentre un astrofilo guida il pubblico attraverso questa rappresentazione. Il silenzio e il buio creano un’atmosfera di attesa, interrotta solo dalla comparsa progressiva degli oggetti celesti. L’esperto illustra i dettagli della riproduzione, offrendo uno sguardo accurato tra stelle e pianeti.

Il buio e un silenzio carico d’attesa. Poi la cupola sopra le nostre teste si illumina, a poco a poco compaiono pianeti e galassie: "Questa è una riproduzione del cielo invernale di gennaio", spiega l’astrofilo che ci accompagna in questo viaggio alla scoperta del cielo. Ci troviamo al Planetario di Foligno, dedicato alla memoria del professore Paolo Maffei, figura di spicco dell’astronomia nazionale dello scorso secolo. La sfera al centro della stanza continua a brillare: ecco sorgere Mercurio, la Luna, Venere, il Sole. Gli astri si muovono sulle note da brividi di “Skyfall” (brano di Adele del 2012), intanto vengono chiarite alcune curiosità: ad esempio la stella polare, che indica il nord, cambierà tra qualche migliaio di anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uno sguardo tra stelle e pianeti. Scopriamo i segreti dell’universo Articoli correlati 14 marzo: ?, la costante che svela i segreti dell’universoIl 14 marzo segna una data speciale nel calendario scientifico, dedicata alla costante matematica ?. Leggi anche: Scienza, dallo studio delle stelle “anziane” nuove risposte sull’età dell’universo Esplora Pianeti e Stelle | Musica Rilassante per Viaggio Cosmico 4K HDR