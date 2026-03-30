Oggi, dalle 9 alle 13, si svolge nella Sala consiliare del Comune di Grosseto una riunione della Consulta comunale per la tutela degli animali. L’organismo riunisce le associazioni locali che si dedicano alla protezione e al benessere degli animali. Durante l’incontro verranno discusse proposte e iniziative da mettere in atto nel territorio.

E’ in programma oggi (dalle 9 alle 13) nela Sala consiliare del Comune di Grosseto, la riunione della Consulta comunale per la tutela degli animali, organismo che riunisce le associazioni del territorio impegnate nella protezione e nel benessere animale. La seduta si svolgerà in modalità pubblica, per cui "le cittadine e i cittadini interessati – dicono gli organizzatori – potranno assistere ai lavori, nel rispetto della capienza della sala". Dopo la fase di insediamento e il primo ciclo di confronto interno tra le associazioni, la Consulta entra ora in una fase più operativa, orientata alla definizione di proposte concrete e strumenti utili al miglioramento delle politiche comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consulta per tutela degli animali. Riunione e proposte da avanzare

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