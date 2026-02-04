Reati ambientali in aumento e tutela degli animali l' impegno della Carabinieri forestali sul territorio
La lotta ai reati ambientali cresce di giorno in giorno. I Carabinieri forestali intensificano i controlli sul territorio, intervenendo subito quando scoprono violazioni. La loro presenza costante mira a proteggere gli animali e il patrimonio naturale, non solo con sanzioni ma con azioni concrete e quotidiane.
La difesa dell’ambiente non è solo una questione di numeri o sanzioni, ma una presenza costante sul territorio, fatta di controlli quotidiani, interventi tempestivi e tanta attenzione. Il comandante dei carabinieri forestali in "Emilia Romagna", colonnello Aldo Terzi, racconta i risultati di un.🔗 Leggi su Modenatoday.it
