Pechino svela nuovo sistema balistico | tecnologia avanzata e capacità di sorpresa nell’aria
Pechino ha mostrato per la prima volta il missile aria-aria PL-17, un’arma di nuova generazione con tecnologia avanzata. L’esercito cinese punta a rafforzare la propria capacità offensiva e sorprendere eventuali avversari con una tecnologia all’avanguardia.
Pechino ha reso pubblico, per la prima volta in modo concreto, il missile aria-aria PL-17, un’arma di nuova generazione che segna un balzo in avanti significativo nella capacità offensiva dell’Aeronautica dell’Esercito Popolare di Liberazione. L’evento, avvenuto durante una manifestazione militare non ufficialmente identificata, ha suscitato scalpore internazionale dopo la diffusione di una fotografia che mostra un mock-up a grandezza naturale del missile, lungo circa sei metri, posizionato accanto al caccia stealth J-20. L’immagine, non ancora ufficialmente confermata né datata con precisione, è stata circolata ampiamente su piattaforme digitali, attirando l’attenzione di esperti militari e analisti globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
