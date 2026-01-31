Pechino ha mostrato per la prima volta il missile aria-aria PL-17, un’arma di nuova generazione con tecnologia avanzata. L’esercito cinese punta a rafforzare la propria capacità offensiva e sorprendere eventuali avversari con una tecnologia all’avanguardia.

Pechino ha reso pubblico, per la prima volta in modo concreto, il missile aria-aria PL-17, un’arma di nuova generazione che segna un balzo in avanti significativo nella capacità offensiva dell’Aeronautica dell’Esercito Popolare di Liberazione. L’evento, avvenuto durante una manifestazione militare non ufficialmente identificata, ha suscitato scalpore internazionale dopo la diffusione di una fotografia che mostra un mock-up a grandezza naturale del missile, lungo circa sei metri, posizionato accanto al caccia stealth J-20. L’immagine, non ancora ufficialmente confermata né datata con precisione, è stata circolata ampiamente su piattaforme digitali, attirando l’attenzione di esperti militari e analisti globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pechino svela nuovo sistema balistico: tecnologia avanzata e capacità di sorpresa nell’aria

Approfondimenti su Pechino Pechino

L'evento a Piacenza del 29 gennaio 2026 si propone di esplorare come la tecnologia, in particolare la domotica, possa migliorare l'autonomia e la qualità della vita delle persone in età avanzata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pechino Pechino

Argomenti discussi: La Cina svela un super elicottero | cosa può fare il Golden Eagle CR500B.

Pechino svela una piattaforma di AI autonoma per la ricerca scientificaUna nuova piattaforma di AI cinese usa i supercomputer nazionali per fare ricerca autonoma. msn.com

Nel cuore della primavera, la Cina si svela nel suo momento più poetico. Immagina di camminare tra magnolie e ciliegi in fiore, di ammirare i Guerrieri di Terracotta circondati da petali rosa, di perderti nei viali di Pechino illuminati da colori delicati. Da Shang - facebook.com facebook