Agricoltura oggi | l' innovazione e la capacità di fare rete come antidoti efficaci per l' impresa resiliente

L’agricoltura contemporanea si trova ad affrontare sfide legate a mercati instabili, influenzati da tensioni geopolitiche, cambiamenti climatici e aumenti dei costi delle materie prime. In risposta, si osserva un crescente uso di innovazioni tecnologiche e di reti di collaborazione tra operatori del settore. Questi elementi vengono considerati strumenti fondamentali per rendere le imprese agricole più resistenti e adattabili alle difficoltà attuali.

Quale è oggi l’agricoltura capace di affrontare le tempeste che attraversano con una frequenza sempre più ridotta mercati dall’andamento altalenante pesantemente influenzati dagli squilibri geopolitici, da ripercussioni climatiche spesso avverse e da costi delle materie prime, a partire dall’energia, sempre più inaccessibili per le imprese? Sono questi gli interrogativi più pressanti che in questa fase storica ed economica, così scarsamente prevedibile nei suoi eventi più critici, rischia di gettare il settore primario, fondamentale per la vita dell’uomo e della sua alimentazione, in un contesto di perenne incertezza. Molto attesi gli speach... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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