Mit Nessun commissariamento dei porti italiani

Non ci sono piani di commissariamento per i porti italiani. Le recenti notizie che ipotizzavano tale scenario sono infondate e si basano su interpretazioni errate dei provvedimenti adottati. È importante chiarire che le Autorità di Sistema Portuale continuano a operare regolarmente, garantendo la gestione e lo sviluppo degli hub marittimi nazionali senza interruzioni o interventi di commissariamento.

ROMA (ITALPRESS) – "Le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore sul tema dell'esercizio provvisorio delle Autorità di Sistema Portuale risultano lontane dalla realtà dei fatti e basate su una lettura errata e strumentale dei provvedimenti assunti. Non vi è alcun commissariamento, nè formale nè sostanziale, dei porti italiani. Si tratta esclusivamente di un passaggio tecnico-amministrativo, in linea con quanto previsto dall'ordinamento e con la prassi di questo Dicastero che nell'ambito di ogni esercizio finanziario ha – da sempre – autorizzato l'esercizio provvisorio in mancanza di tutti i pareri di competenza".

MIT: nessun commissariamento, né formale né sostanziale, dei porti italiani - (FERPRESS) – Roma, 9 GEN – “Non vi è alcun commissariamento, né formale né sostanziale, dei porti italiani. ferpress.it

Porti, il Mit smentisce: "Nessun commissariamento, solo un passaggio tecnico-amministrativo" - «Le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore sul tema dell’esercizio provvisorio delle Autorità di Sistema Portuale risultano lontane dalla realtà dei fatti e basate su una lettura errata ... msn.com

