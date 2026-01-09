Porti il Mit smentisce | Nessun commissariamento solo un passaggio tecnico-amministrativo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che non si tratta di un commissariamento dei porti, ma di un semplice passaggio tecnico-amministrativo. Le recenti ricostruzioni giornalistiche, che avevano ipotizzato uno scenario diverso, sono state smentite. Il Mit ha sottolineato che le decisioni adottate sono conformi alle procedure e rispondono a esigenze di gestione e sviluppo dei porti, senza implicazioni di carattere straordinario o di intervento diretto.

Mit “Nessun commissariamento dei porti italiani” - ROMA (ITALPRESS) – “Le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore sul tema dell’esercizio provvisorio delle Autorità di ... iltempo.it

MIT: nessun commissariamento, né formale né sostanziale, dei porti italiani - (FERPRESS) – Roma, 9 GEN – “Non vi è alcun commissariamento, né formale né sostanziale, dei porti italiani. ferpress.it

