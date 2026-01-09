Porti il Mit smentisce | Nessun commissariamento solo un passaggio tecnico-amministrativo
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che non si tratta di un commissariamento dei porti, ma di un semplice passaggio tecnico-amministrativo. Le recenti ricostruzioni giornalistiche, che avevano ipotizzato uno scenario diverso, sono state smentite. Il Mit ha sottolineato che le decisioni adottate sono conformi alle procedure e rispondono a esigenze di gestione e sviluppo dei porti, senza implicazioni di carattere straordinario o di intervento diretto.
«Le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore sul tema dell’esercizio provvisorio delle Autorità di Sistema Portual e risultano lontane dalla realtà dei fatti e basate su una lettura errata e strumentale dei provvedimenti assunti». embedpost id="2153873" Così il Mit in una nota, sottolineando che «non vi è alcun commissariamento, né formale né sostanziale, dei porti italiani». 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Posizioni economiche ATA: l’amministrativo passato a tecnico sostiene comunque la prova da assistente amministrativo
Leggi anche: Tua smentisce gli allarmi dei sindacati: "Nessun taglio alle corse, solo riorganizzazione su alcune linee a domanda debole"
Porti, il Mit smentisce: “Nessun commissariamento, solo un passaggio tecnico-amministrativo” - «Le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore sul tema dell’esercizio provvisorio delle Autorità di Sistema Portual e risultano lontane dalla ... gazzettadelsud.it
Mit “Nessun commissariamento dei porti italiani” - ROMA (ITALPRESS) – “Le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore sul tema dell’esercizio provvisorio delle Autorità di ... iltempo.it
MIT: nessun commissariamento, né formale né sostanziale, dei porti italiani - (FERPRESS) – Roma, 9 GEN – “Non vi è alcun commissariamento, né formale né sostanziale, dei porti italiani. ferpress.it
Messina, il sindaco Basile smentisce: nessuna chiusura delle scuole, è una fake news https://gazzettadelsud.it/p=2153481 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.