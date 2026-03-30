Entro aprile sarà pubblicato il bando regionale che sostiene le imprese femminili in Veneto. Il finanziamento prevede contributi a fondo perduto pari al 30% delle spese, con un investimento minimo richiesto di 20mila euro. La misura si rivolge alle aziende gestite da donne e mira a favorire lo sviluppo imprenditoriale nel territorio.

Entro aprile sarà pubblico il bando regionale a sostegno delle imprese femminili venete. Saranno erogati contributi a fondo perduto pari al 30% delle spese di fronte a un investimento minimo di 20mila euro. Potranno accedervi le imprese individuali con titolari donne residenti in Veneto da almeno due anni, le società in cui la maggioranza dei soci e degli organi di amministrazione è composta da donne residenti in Veneto da almeno due anni oppure in cui almeno il 51% del capitale sociale è di proprietà femminile. Potranno partecipare anche le libere professioniste e gli studi associati composti per la maggioranza da donne residenti in Veneto da almeno due anni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Confcommercio: «In arrivo contributi per imprese femminili»

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