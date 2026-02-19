Decreto bollette 2026 il Consiglio dei Ministri approva misure urgenti per famiglie e imprese sulla riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas Cosa è previsto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto bollette 2026, firmato da Giorgia Meloni e Gilberto Pichetto Fratin, per ridurre i costi di energia e gas. La misura mira a sostenere le famiglie e le imprese in un momento di aumento dei prezzi, con interventi mirati su tariffe e agevolazioni fiscali. La nuova normativa prevede anche incentivi per le aziende che investono in fonti rinnovabili. La decisione mira a calmierare le spese energetiche e favorire la ripresa economica. Entro pochi giorni saranno pubblicati i dettagli ufficiali.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore di famiglie e imprese.