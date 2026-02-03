Piemonte | oltre cinquanta mila imprese artigiane colpite dal sommerso

In Piemonte, più di cinquantasette mila imprese artigiane sono state colpite dal lavoro sommerso. La Confartigianato Imprese ha diffuso il 20° Rapporto Galassia, che conferma la diffusione di questa piaga nel settore. Molte di queste aziende rischiano di perdere clienti e di non poter accedere a finanziamenti pubblici. La situazione crea tensioni tra chi lavora onestamente e chi si nasconde dietro pratiche illegali.

In Piemonte, oltre 57mila imprese artigiane sono state colpite dal lavoro sommerso, secondo il 20° Rapporto Galassia di Confartigianato Imprese. Il fenomeno, che riguarda in modo trasversale numerose attività, dal muratore alla parrucchiera, mette a dura prova l'artigianato locale. Le imprese colpite, che rappresentano il 50,3% del totale delle aziende artigiane del territorio, si confrontano con una concorrenza sleale derivata da operatori irregolari che evitano norme fiscali e tasse. Questo tipo di pratica altera il mercato e impedisce alle attività tradizionali di competere in condizioni equa.

