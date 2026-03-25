Interporto-Padova Hall Pd | Scelta strategica per il futuro economico

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha dichiarato che la fusione tra Interporto e Padova Hall rappresenta una decisione strategica per il futuro economico della città. La proposta di unire le due realtà è stata ufficialmente sostenuta dal partito, che vede questa operazione come un passo importante per lo sviluppo locale. La questione è ora al centro del dibattito politico in consiglio comunale.

«Una scelta strategica per il futuro economico della città». Con queste parole il gruppo consiliare del Partito Democratico ha espresso il proprio sostegno al percorso di fusione tra Interporto e Padova Hall. In questa direzione si inseriscono gli emendamenti presentati dai consiglieri Concolato e Tognon, primi firmatari, e sottoscritti da tutto il gruppo consiliare del Pd. Le proposte «forniscono un indirizzo chiaro al management per l’aggiornamento del piano industriale», ha dichiarato il partito. Tra le proposte avanzate, anche l’istituzione di un tavolo permanente con le parti sociali, con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo del piano e favorire ricadute positive sul piano economico e occupazionale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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