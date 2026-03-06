Calendario semifinali A1 volley femminile 2026 | orari Conegliano-Novara e Scandicci-Milano tv streaming

Nel campionato di volley femminile di Serie A1 2025-2026, si sono conclusi i quarti di finale con due incontri che hanno deciso le quattro squadre che accederanno alle semifinali. Le partite si sono svolte tra Conegliano, Novara, Scandicci e Milano, che hanno ottenuto la qualificazione. Gli orari delle semifinali sono stati annunciati, con le sfide in programma tra le rispettive squadre e visibili su tv e streaming.

Si sono esauriti tutti in due match i confronti dei quarti di finale play-off della Serie A1 2025-2026 di volley femminile, che hanno visto avanzare in semifinale Conegliano, Scandicci, Milano e Novara. Il penultimo atto si svolgerà tra sabato 14 marzo e domenica 5 aprile. Gli accoppiamenti delle semifinali saranno Conegliano-Novara e Scandicci-Milano: in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season, Conegliano e Scandicci avranno il vantaggio di giocare in casa l’eventuale gara-5. Calendario e programmazione tv sono stati definiti fino all’eventuale gara-4. Gara 1Sabato 14 marzo 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play, DAZNDomenica 15 marzo 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

