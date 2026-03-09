Maltempo scatta l' allerta gialla su Messina e provincia

Martedì 10 marzo, il dipartimento regionale di protezione civile ha emesso un'allerta gialla per Messina e la sua provincia a causa di maltempo. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con possibili precipitazioni e fenomeni meteorologici intensi. La comunicazione riguarda principalmente le zone interessate dal bollettino, senza previsioni di eventi estremi o interventi specifici.

Il dipartimento regionale di protezione civile ha infatti emanato un bollettino di allerta gialla per martedì 10 marzo. L'allerta riguarda Messina e la sua provincia e buona parte della Sicilia. Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrooccidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

