A Concorezzo, nella provincia di Monza e della Brianza, la Fondazione Giuseppe Cavenaghi ha avviato due iniziative rivolte ai residenti. Una di queste si rivolge ai giovani, mentre l’altra è dedicata alle famiglie del territorio. Le attività sono state annunciate dalla stessa fondazione e riguardano interventi e programmi specifici per entrambe le fasce di età.

Concorezzo (Monza e Brianza) – La Fondazione Giuseppe Cavenaghi promuove due importanti iniziative rivolte rispettivamente ai giovani e alle famiglie del territorio. Da un lato, è aperto il bando per il Servizio Civile Universale con il progetto “Costruire Futuro”, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a fare un’esperienza concreta nel settore dell’educazione. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’istruzione e della lotta alla dispersione scolastica, offrendo ai partecipanti la possibilità di mettere in campo le proprie competenze e svilupparne di nuove in un contesto formativo e professionale. Le attività si svolgeranno presso le sedi di Concorezzo e Arcore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concorezzo: due iniziative per giovani e famiglie

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