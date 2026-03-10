Concorezzo | truffe in casa il sindaco chiede ai giovani

A Concorezzo, un comune della provincia di Monza e Brianza, sono stati segnalati diversi episodi di truffe e reati informatici che hanno coinvolto residenti e famiglie. Il sindaco ha invitato i giovani a fare attenzione e a mantenere alta la vigilanza, sottolineando l’importanza di tutelarsi contro queste attività illecite. La situazione ha portato l’amministrazione a intervenire per sensibilizzare la comunità.

Concorezzo, un piccolo comune della provincia di Monza e Brianza, si trova al centro di una nuova ondata di reati informatici e truffe che hanno colpito la comunità locale. Il sindaco Mauro Capitanio ha lanciato un appello urgente ai giovani residenti per proteggere gli anziani dalle frodi in corso. L’ultima vittima è stata una pensionata nel centro abitato, derubata da due finti tecnici del gas entrati in casa sotto falsa identità. I truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate, presentandosi come agenti delle forze dell’ordine o avvocati, oltre che come personale tecnico. Nonostante i 23 incontri annuali organizzati con i carabinieri nei centri per anziani, le vittime continuano ad aumentare, rendendo necessaria una strategia difensiva basata sulla vigilanza dei familiari e dei vicini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

