Misure anti-impunità | il nuovo pacchetto sicurezza rivede scudo e fermo con modifiche sostanziali

Sabato pomeriggio a Torino, il centro storico si è riempito di tensione. Durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, alcuni manifestanti hanno tentato di superare le forze dell’ordine, che hanno risposto con interventi più decisi. La situazione si è fatta rapidamente più tesa, con spintoni e qualche momento di caos. La polizia ha usato i blindati e i lacrimogeni per disperdere la folla, mentre le persone cercavano di riprendersi la scena. Nessuna notizia di feriti gravi, ma la tensione resta alta.

A Torino, sabato pomeriggio, il cielo grigio si è squarciato all’improvviso. Non per la pioggia, ma per l’esplosione di tensione che ha scosso il centro storico durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna. La troupe di *Far West*, condotta da Bianca Leonardi, è stata aggredita da un gruppo di antagonisti. Un’immagine che ha fatto il giro del paese: la giornalista, in piedi tra i manifestanti, con il microfono in mano, circondata da volti distorti dal rabbia, da urla, da gesti minacciosi. È stato l’episodio che ha scatenato l’urgenza politica. E proprio da quel momento, il governo ha accelerato il passo sul pacchetto sicurezza, ora finalmente trasmesso al Quirinale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pacchetto sicurezza, dallo scudo penale (non solo per i poliziotti) al fermo preventivo e tolleranza zero sui coltelli. Tutte le misure

Questa mattina il governo ha presentato un nuovo pacchetto di misure contro la criminalità.

**Nuove misure di sicurezza per fronteggiare i reati: il pacchetto legale con ‘scudo’ penale per i minorenni**

Il governo italiano ha presentato un nuovo pacchetto di norme per rafforzare la sicurezza.

