Concessionari auto in Italia | un settore tornato stabile ma in continua evoluzione

Il settore dei concessionari auto in Italia si è stabilizzato negli ultimi tempi, mantenendo un ruolo chiave per chi desidera acquistare un veicolo nuovo o usato. Questi operatori agiscono come intermediari tra i clienti e le case costruttrici, offrendo servizi di vendita e assistenza. La rete dei concessionari continua a evolversi, rispondendo alle nuove esigenze del mercato e alle normative vigenti.

Il 2025 è stato un anno all'insegna del consolidamento per i concessionari italiani. Come riportato nel Dealer Network Study di Quintegia, il numero di società con ragione sociale da concessionaria autorizzata di auto è rimasto pressoché invariato rispetto al 2024, aumentando di una sola unità raggiungendo quota 997 concessionarie. Leggera crescita per le sedi fisiche dei dealer, che segnano un +2% rispetto all'anno precedente per un totale di 2.359 punti vendita. Dati che secondo Quintegia descrivono un settore che ha ritrovato una propria stabilità, dopo le revisioni contrattuali intraprese negli ultimi anni. Uno dei fenomeni più comuni tra i principali concessionari italiani è la costante riduzione del numero di realtà mono-marca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Concessionari auto in Italia: un settore tornato stabile, ma in continua evoluzione Articoli correlati Cirio compie 170 anni: Conserve Italia punta su innovazione e sostenibilità per il settore Horeca in evoluzione.La presenza di Conserve Italia a Beer&Food Attraction di Rimini, con un sui 170 anni del marchio Cirio e le novità nel settore beverage, rappresenta... Addio a Giuseppe Franciosi, nome storico per i concessionari d'auto"Insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle sono stati tra gli imprenditori più legati alla nostra associazione.