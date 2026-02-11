Cirio compie 170 anni | Conserve Italia punta su innovazione e sostenibilità per il settore Horeca in evoluzione

Oggi si festeggia il 170° anniversario di Cirio, simbolo storico dell’industria alimentare italiana. Conserve Italia, proprietaria del marchio, annuncia che punta su innovazione e sostenibilità per affrontare i cambiamenti nel settore Horeca, sempre più orientato verso nuove esigenze di mercato. La sfida è mantenere la tradizione, ma anche adattarsi a un mercato in evoluzione, con nuove strategie e prodotti. Intanto, si guarda oltre la semplice pizza celebrativa, puntando a rafforzare il ruolo di Conserve Italia tra i leader italiani del settore.

Oltre la Pizza Celebrativa: Conserve Italia tra Tradizione e Innovazione, il Settore Horeca al bivio. La presenza di Conserve Italia a Beer&Food Attraction di Rimini, con un sui 170 anni del marchio Cirio e le novità nel settore beverage, rappresenta un momento significativo per l’agroalimentare italiano. Questa partecipazione non è semplicemente un evento fieristico, ma un’opportunità per riflettere sulle sfide e le prospettive di un settore cruciale per l’economia nazionale. Il mondo Horeca, ovvero il canale alberghiero, ristorativo e del catering, si trova ad affrontare un contesto economico complesso, caratterizzato da incertezza globale e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cirio 170 anni Dami punta sulla stampa 3D: investimento da 10 macchine per innovazione e sostenibilità nel settore moda e calzature. La Dami investe sulla stampa 3D e compra dieci nuove macchine. L’evoluzione della moda: come tecnologia e sostenibilità stanno ridefinendo il settore Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cirio 170 anni Argomenti discussi: Conserve Italia, Yoga amplia l'offerta di prodotti d'asporto; Tra due grandi anniversari, Conserve Italia protagonista a Beer&Food Attraction 2026; A Beer&Food Attraction Conserve Italia celebra gli anniversari di Cirio e Yoga. Conserve Italia a Beer&Food Attraction tra due grandi anniversariConserve Italia celebra i 170 anni di Cirio e gli 80 di Yoga a Beer&Food con nuove soluzioni da asporto e iniziative dedicate al foodservice. horecanews.it CRONACA PER L'IMPRESA - Conserve Italia celebra i 170 anni di Cirio e gli 80 di Yoga a Beer&Food Attraction - ITALIAN EXHIBITION GROUP con nuove soluzioni da asporto e iniziative dedicate al foodservice. #horeca #foodservice #beerfoodattraction202 x.com AGROALIMENTARE | Focus UE – febbraio 2026 Cooperative ai tavoli europei A Bruxelles, Confcooperative ha promosso il confronto tra istituzioni UE ed importanti cooperative ortofrutticole – Conserve Italia, Orogel, Vog Products e Funghi Treviso – s - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.